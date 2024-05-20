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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл - Запоріжжя (165707) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (2)
97,58 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
56,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (2)
95,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (2)
110,50
Економія: -42,20 грн
68,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
Всього: упаковка (1)
96,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Всього: упаковка (2)
97,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
Всього: упаковка (2)
86,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
95,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
95,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
96,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Святогорська, 14-А
Всього: упаковка (2)
86,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (2)
96,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (2)
96,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (2)
96,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
87,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (6)
86,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Карбишева, 3-А
Всього: упаковка (2)
95,34 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (3)
72,91
Економія: -4,62 грн
68,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
84,35
Економія: -16,43 грн
67,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, бульв. Василевського Маршала, 7-Б
Всього: упаковка (2)
86,70 грн