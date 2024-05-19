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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл - Львів (165707) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
82,21
Економія: -13,68 грн
68,53 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 24
Всього: упаковка (2)
90,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (3)
95,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 30
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -26,97 грн
78,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
87,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
Всього: упаковка (2)
96,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 64
Всього: упаковка (2)
96,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Всього: упаковка (2)
95,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гусятин, просп. Незалежності, 42-В
Всього: упаковка (1)
87,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Сагайдачного Гетьмана, 4
Всього: упаковка (1)
71,93
Економія: -3,64 грн
68,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (2)
96,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 4-А
Всього: упаковка (2)
86,58
Економія: -11,14 грн
75,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 9
Всього: упаковка (1)
96,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (6)
86,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Гойди, 10-А
Всього: упаковка (2)
87,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (2)
96,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гоща, вул. Незалежності, 37
Всього: упаковка (1)
95,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
Всього: упаковка (2)
70,78
Економія: -2,49 грн
68,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 1
Всього: упаковка (2)
96,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, просп. Миру, 14
Всього: упаковка (1)
95,64 грн