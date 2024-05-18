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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЕКСТРАКТ П'ЯВКИ" 75 мл - Харків (165707) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
95,76 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
95,46 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
96,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
95,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
95,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
95,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (5)
87,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
Всього: упаковка (2)
95,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (2)
95,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Валентинівська, 29-Б
Всього: упаковка (1)
96,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Тракторобудівників, 105
Всього: упаковка (1)
87,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-А
Всього: упаковка (2)
95,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 108
Всього: упаковка (2)
95,88 грн
Дешево
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (2)
87,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Олександрівський, 184
Всього: упаковка (2)
91,50 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вільшани, вул. Ковалевського Семена, 1-А
Всього: упаковка (2)
96,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Шевченкове, вул. Паркова, 17/9
Всього: упаковка (3)
95,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Савинці, вул. 20-й Гвардійської Дивізії, 9
Всього: упаковка (2)
87,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Ківшарівка, , 10
Всього: упаковка (2)
95,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Опішня, вул. Перемоги, 4
Всього: упаковка (2)
95,31 грн