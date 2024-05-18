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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРІНЬ ТА ГІРЧИЦЯ" із серії "ЧЕРГОВА АПТЕКА "ЕКОЛЛА" 50 г - Харків (181398) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 292 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
46,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
36,54
Економія: -1,26 грн
35,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
39,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
39,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
39,94
Економія: -5,30 грн
34,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
47,10 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
36,32 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
36,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
36,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
46,93 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
44,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
50,66
Економія: -5,83 грн
44,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
47,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
44,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
37,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
47,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
46,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
46,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
41,39
Економія: -5,70 грн
35,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
38,95 грн