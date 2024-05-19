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SVR ТОПІАЛІС КРЕМ ОЧИЩАЮЧИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Львів (252564) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
553,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
553,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
553,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
553,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
553,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 103
Всього: упаковка (1)
553,40 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
558,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4
Всього: упаковка (1)
558,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
479,12 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
553,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
Всього: упаковка (1)
434,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
563,18 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
553,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 7
Всього: упаковка (1)
553,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, вул. Грушевського, 187-Б
Всього: упаковка (1)
558,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 50
Всього: упаковка (1)
575,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Всього: упаковка (1)
559,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
683,15
Економія: -20,49 грн
662,66 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
610,25
Економія: -18,31 грн
591,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Радомишль, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
559,00 грн