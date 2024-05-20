SVR СПІРІАЛЬ КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПІРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Запоріжжя (252572) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
В інших містах:
Елітфарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
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Всього: упаковка (1)
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Селидове, вул. Нагірна, 29
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Адмірал
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Вузівська
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Южна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Жемчужина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40