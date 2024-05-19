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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) НІЖНИЙ ТОНІК З УКРІПЛЮЮЧИМ ЕФЕКТОМ 200 мл - Львів (228923) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
113,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
166,58
Економія: -54,06 грн
112,52 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
151,00 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
150,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
151,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
151,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
173,92
Економія: -40,37 грн
133,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
151,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
151,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
151,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
151,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
151,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
151,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
180,85
Економія: -47,49 грн
133,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
151,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
151,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
151,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
137,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
151,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
151,00 грн