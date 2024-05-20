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АВЕН КЛІНАНС ГЕЛЬ НА БЕЗМИЛЬНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЧУТЛИВОЇ МОЛОДОЇ І ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ 200 мл - Запоріжжя (228671) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
470,57
Економія: -70,97 грн
399,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
463,64
Економія: -51,44 грн
412,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
472,86
Економія: -53,46 грн
419,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
478,35
Економія: -43,20 грн
435,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
439,17
Економія: -39,54 грн
399,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
437,92
Економія: -34,52 грн
403,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
450,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
408,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
450,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
408,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (2)
473,36
Економія: -31,91 грн
441,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
479,79
Економія: -38,34 грн
441,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
474,75
Економія: -62,55 грн
412,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
466,34
Економія: -55,94 грн
410,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Закарпатська, 47
Всього: упаковка (1)
439,47
Економія: -32,69 грн
406,78 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом