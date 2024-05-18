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АВЕН АНТИРУЖЕР FORT КРЕМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ШКІРИ СХИЛЬНОЇ ДО КУПЕРОЗУ 30 мл - Харків (258828) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
633,36 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
633,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
647,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
632,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
598,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
632,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
670,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
637,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
637,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
669,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
638,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
603,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
605,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
640,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
626,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
604,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
632,66 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
643,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 9
Всього: упаковка (1)
632,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
638,01 грн