Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ГІРЧИЧНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ГІРЧИЧНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 42 мл - Київ (231925) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кубанської України, 26
Всього: упаковка (1)
42,93 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
Всього: упаковка (1)
50,72
Економія: -3,26 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (1)
58,48
Економія: -6,18 грн
52,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (1)
51,54
Економія: -3,16 грн
48,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
49,86
Економія: -1,48 грн
48,38 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
Всього: упаковка (1)
51,50
Економія: -3,12 грн
48,38 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом