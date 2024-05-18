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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ГІРЧИЧНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ГІРЧИЧНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 42 мл - Харків (231925) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (1)
58,48
Економія: -6,18 грн
52,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (1)
51,54
Економія: -3,16 грн
48,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
50,25
Економія: -1,87 грн
48,38 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
Всього: упаковка (1)
50,92
Економія: -2,54 грн
48,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
Всього: упаковка (1)
50,72
Економія: -3,26 грн
47,46 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Кубанської України, 26
Всього: упаковка (1)
42,93 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом