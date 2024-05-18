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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ГІРЧИЧНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ГІРЧИЧНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 42 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (231925) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
50,25
Економія: -1,87 грн
48,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (1)
58,04
Економія: -5,74 грн
52,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (1)
50,51
Економія: -2,13 грн
48,38 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
Всього: упаковка (1)
50,92
Економія: -2,54 грн
48,38 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Кубанської України, 26
Всього: упаковка (1)
42,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
Всього: упаковка (1)
50,72
Економія: -3,26 грн
47,46 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом