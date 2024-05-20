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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЕВКАЛІПТ І КАМФОРА" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЕВКАЛІПТ І КАМФОРА" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 42 мл - Запоріжжя (231922) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
52,56
Економія: -3,33 грн
49,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
54,66
Економія: -6,57 грн
48,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
51,33
Економія: -3,20 грн
48,13 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (1)
51,92
Економія: -4,77 грн
47,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (1)
58,64
Економія: -10,82 грн
47,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (1)
49,30
Економія: -1,84 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
57,15
Економія: -6,75 грн
50,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (1)
50,43
Економія: -2,97 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: упаковка (1)
50,62
Економія: -3,16 грн
47,46 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Коржівська, 95/56
Всього: упаковка (1)
51,63
Економія: -3,48 грн
48,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
51,88
Економія: -5,62 грн
46,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
58,50
Економія: -7,99 грн
50,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
48,96
Економія: -1,50 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (2)
58,64
Економія: -6,87 грн
51,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
50,67
Економія: -3,21 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
57,25
Економія: -7,35 грн
49,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
56,07
Економія: -8,57 грн
47,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
Всього: упаковка (1)
49,33
Економія: -1,87 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (2)
49,17
Економія: -1,71 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
56,14
Економія: -8,05 грн
48,09 грн