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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЕВКАЛІПТ І КАМФОРА" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЕВКАЛІПТ І КАМФОРА" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 42 мл - Одеса (231922) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
58,56
Економія: -8,66 грн
49,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
55,29
Економія: -7,79 грн
47,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
49,09
Економія: -1,63 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
50,13
Економія: -2,67 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (2)
57,48
Економія: -5,71 грн
51,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
57,46
Економія: -6,95 грн
50,51 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
50,65
Економія: -4,39 грн
46,26 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
Всього: упаковка (1)
50,57
Економія: -3,11 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (2)
49,00
Економія: -1,54 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
54,51
Економія: -6,42 грн
48,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (1)
50,25
Економія: -2,79 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
51,33
Економія: -3,20 грн
48,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (1)
58,56
Економія: -10,74 грн
47,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (1)
52,21
Економія: -5,06 грн
47,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
52,56
Економія: -3,33 грн
49,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
54,66
Економія: -6,57 грн
48,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
74,99
Економія: -9,60 грн
65,39 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Пшенична, 16
Всього: упаковка (1)
60,10
Економія: -14,56 грн
45,54 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
37,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
66,20
Економія: -16,08 грн
50,12 грн