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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЕВКАЛІПТ І КАМФОРА" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЕВКАЛІПТ І КАМФОРА" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 42 мл - Харків (231922) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: упаковка (1)
50,33
Економія: -2,87 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
57,29
Економія: -6,89 грн
50,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (1)
50,20
Економія: -2,74 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (1)
52,37
Економія: -5,22 грн
47,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (1)
57,58
Економія: -9,76 грн
47,82 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Коржівська, 95/56
Всього: упаковка (1)
53,08
Економія: -4,93 грн
48,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (1)
49,56
Економія: -2,10 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
55,36
Економія: -7,27 грн
48,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
52,36
Економія: -3,13 грн
49,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
51,62
Економія: -3,49 грн
48,13 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
37,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
66,20
Економія: -16,08 грн
50,12 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (1)
56,70
Економія: -13,77 грн
42,93 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Пшенична, 16
Всього: упаковка (1)
60,10
Економія: -14,56 грн
45,54 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
51,04
Економія: -4,78 грн
46,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
57,95
Економія: -7,44 грн
50,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
49,79
Економія: -2,33 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (2)
57,77
Економія: -6,00 грн
51,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
49,52
Економія: -2,06 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
57,85
Економія: -7,95 грн
49,90 грн