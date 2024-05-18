БАЛЬЗАМ "ЕВКАЛІПТ І КАМФОРА" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 42 мл - Харків (231922) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Коржівська, 95/56
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Київ, вул. Пшенична, 16
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Паустовського, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Добровольського, 159
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69