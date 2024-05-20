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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "РОЗТИРАННЯ ДЛЯ ТІЛА" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "РОЗТИРАННЯ ДЛЯ ТІЛА" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 42 мл - Запоріжжя (231921) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
57,17
Економія: -1,86 грн
55,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -2,50 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -2,50 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (1)
52,91
Економія: -2,61 грн
50,30 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (1)
58,47
Економія: -3,16 грн
55,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
49,44
Економія: -1,98 грн
47,46 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (1)
49,07
Економія: -1,61 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
49,50
Економія: -2,04 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (2)
53,43
Економія: -3,13 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (3)
52,45
Економія: -2,15 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (1)
53,45
Економія: -3,15 грн
50,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (1)
52,64
Економія: -2,34 грн
50,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
49,17
Економія: -1,71 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
53,50
Економія: -3,20 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
52,16
Економія: -1,86 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Всього: упаковка (2)
53,32
Економія: -3,02 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (2)
53,64
Економія: -3,34 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
52,58
Економія: -2,28 грн
50,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (1)
49,39
Економія: -1,93 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
73,20
Економія: -8,19 грн
65,01 грн