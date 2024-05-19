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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "РОЗТИРАННЯ ДЛЯ ТІЛА" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "РОЗТИРАННЯ ДЛЯ ТІЛА" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 42 мл - Львів (231921) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -11,44 грн
63,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
48,90
Економія: -1,44 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
51,93
Економія: -1,63 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (2)
53,36
Економія: -3,06 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Всього: упаковка (2)
53,04
Економія: -2,74 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
53,71
Економія: -3,41 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
52,71
Економія: -2,41 грн
50,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
57,21
Економія: -1,90 грн
55,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (1)
48,98
Економія: -1,52 грн
47,46 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
52,59
Економія: -2,29 грн
50,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
50,48
Економія: -3,02 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
Всього: упаковка (1)
50,57
Економія: -3,11 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
50,30
Економія: -2,84 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
49,00
Економія: -1,54 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
Всього: упаковка (1)
50,33
Економія: -2,87 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (3)
52,24
Економія: -1,94 грн
50,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (1)
53,12
Економія: -2,82 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (1)
53,25
Економія: -2,95 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (2)
51,90
Економія: -1,60 грн
50,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
49,73
Економія: -2,27 грн
47,46 грн