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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "РОЗТИРАННЯ ДЛЯ ТІЛА" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "РОЗТИРАННЯ ДЛЯ ТІЛА" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 42 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (231921) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
49,38
Економія: -1,92 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
50,45
Економія: -2,99 грн
47,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (1)
49,84
Економія: -2,38 грн
47,46 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (1)
52,36
Економія: -2,06 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
53,10
Економія: -2,80 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
59,12
Економія: -3,81 грн
55,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
53,17
Економія: -2,87 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (1)
59,03
Економія: -3,72 грн
55,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
49,33
Економія: -1,87 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (2)
53,57
Економія: -3,27 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (1)
52,13
Економія: -1,83 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (3)
52,51
Економія: -2,21 грн
50,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (1)
51,96
Економія: -1,66 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
53,05
Економія: -2,75 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (2)
53,82
Економія: -3,52 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
53,09
Економія: -2,79 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Всього: упаковка (2)
52,68
Економія: -2,38 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
52,62
Економія: -2,32 грн
50,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (1)
50,08
Економія: -2,62 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
73,12
Економія: -8,11 грн
65,01 грн