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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ОКОПНИК ТА САБЕЛЬНИК БОЛОТЯНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК ТА САБЕЛЬНИК БОЛОТЯНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 75 мл - Запоріжжя (231920) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
80,65
Економія: -12,95 грн
67,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
63,06
Економія: -3,08 грн
59,98 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
81,47
Економія: -9,87 грн
71,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
70,12
Економія: -9,06 грн
61,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
62,99
Економія: -6,68 грн
56,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
57,15
Економія: -2,78 грн
54,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
69,41
Економія: -6,84 грн
62,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
82,06
Економія: -8,51 грн
73,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
56,62
Економія: -2,25 грн
54,37 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
66,15
Економія: -8,48 грн
57,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
67,18
Економія: -9,07 грн
58,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
Всього: упаковка (1)
63,07
Економія: -6,43 грн
56,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
80,57
Економія: -7,95 грн
72,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
64,99
Економія: -7,81 грн
57,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
81,69
Економія: -4,70 грн
76,99 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
67,53
Економія: -10,83 грн
56,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
62,13
Економія: -4,15 грн
57,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
63,89
Економія: -5,52 грн
58,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
70,23
Економія: -7,41 грн
62,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
Всього: упаковка (1)
60,04
Економія: -6,16 грн
53,88 грн