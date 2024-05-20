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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "БІШОФІТ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "БІШОФІТ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 42 мл - Запоріжжя (231918) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
55,71
Економія: -3,53 грн
52,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
55,64
Економія: -5,93 грн
49,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
54,48
Економія: -3,40 грн
51,08 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (2)
49,70
Економія: -2,24 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
Всього: упаковка (1)
58,78
Економія: -8,29 грн
50,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
56,98
Економія: -7,46 грн
49,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (2)
50,73
Економія: -5,03 грн
45,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
49,50
Економія: -2,04 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Покров, вул. Торгова, 54/2
Всього: упаковка (1)
55,69
Економія: -4,86 грн
50,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
50,63
Економія: -3,17 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (1)
50,70
Економія: -3,24 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (1)
50,07
Економія: -2,61 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (1)
49,35
Економія: -1,89 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (2)
49,77
Економія: -2,31 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (1)
57,07
Економія: -6,67 грн
50,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
53,17
Економія: -5,02 грн
48,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
49,42
Економія: -1,96 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
61,61
Економія: -11,09 грн
50,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (1)
52,45
Економія: -2,15 грн
50,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
49,56
Економія: -2,10 грн
47,46 грн