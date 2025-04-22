Бальзам-кондиціонер для волосся Кінська грива (Balsam hair conditioner Horse mane)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
64.8 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
66.2 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
104.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
210,10
Економія при броні: -24,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мала Дівиця, вул. Слобідська, 7-Б
109.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Героїв України, 30-Б
112.5 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 231
113.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Володимира Великого, 10
114.3 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1
115.5 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 89-Б
117.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
119.3 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
121.5 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
121.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 9
121.8 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл №1
Ельфа ФФ