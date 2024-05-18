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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "КІНСЬКА ГРИВА" 350 мл - Харків (240592) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
177,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
196,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
194,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
177,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
195,52 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
196,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
195,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
177,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
177,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
197,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
194,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
177,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
196,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
196,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
195,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
195,74 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
196,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
195,49 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
196,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
177,80 грн