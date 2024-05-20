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АНТГЕЛІОС XL ОЛІЯ SPF50+ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА, ЖИВИЛЬНА ТЕКСТУРА тм "La Roche Posay" 200 мл - Запоріжжя (200719) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
656,99
Економія: -104,19 грн
552,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (2)
791,89
Економія: -108,89 грн
683,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (2)
730,58
Економія: -76,12 грн
654,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (4)
772,31
Економія: -65,10 грн
707,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
579,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
706,68
Економія: -52,57 грн
654,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
711,01
Економія: -60,00 грн
651,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2)
751,73
Економія: -63,52 грн
688,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (2)
741,90
Економія: -59,69 грн
682,21 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (2)
681,99
Економія: -129,19 грн
552,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
654,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (2)
752,75
Економія: -94,95 грн
657,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
779,43
Економія: -120,40 грн
659,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (1)
764,19
Економія: -109,52 грн
654,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
Всього: упаковка (1)
783,32
Економія: -126,04 грн
657,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (2)
666,99
Економія: -114,19 грн
552,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
653,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
617,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
650,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
655,19 грн