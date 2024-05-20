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АНТГЕЛІОС XL ОЛІЯ SPF50+ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА, ЖИВИЛЬНА ТЕКСТУРА тм "La Roche Posay" 200 мл - Одеса (200719) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (4)
757,13
Економія: -79,68 грн
677,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
579,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
682,72 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
788,66
Економія: -131,38 грн
657,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
763,40
Економія: -109,41 грн
653,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
676,54 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Всього: упаковка (1)
675,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
739,20
Економія: -73,92 грн
665,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
579,90 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
716,32
Економія: -49,19 грн
667,13 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Літературна, 1
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
В інших містах:
Анкор
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 11
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (2)
738,39
Економія: -73,48 грн
664,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
Всього: упаковка (1)
648,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 70
Всього: упаковка (1)
652,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
649,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 48
Всього: упаковка (1)
656,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
780,58
Економія: -109,57 грн
671,01 грн