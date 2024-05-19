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АНТГЕЛІОС XL ОЛІЯ SPF50+ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА, ЖИВИЛЬНА ТЕКСТУРА тм "La Roche Posay" 200 мл - Львів (200719) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
776,17 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
746,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
746,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
710,99
Економія: -158,19 грн
552,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
666,99
Економія: -114,19 грн
552,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
743,99
Економія: -191,19 грн
552,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
579,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
666,99
Економія: -114,19 грн
552,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
746,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
727,99
Економія: -175,19 грн
552,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
637,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
746,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (1)
759,99
Економія: -207,19 грн
552,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (1)
710,99
Економія: -158,19 грн
552,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (1)
810,99
Економія: -258,19 грн
552,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
759,99
Економія: -207,19 грн
552,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (2)
666,99
Економія: -114,19 грн
552,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (2)
695,99
Економія: -143,19 грн
552,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
579,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (2)
746,65 грн