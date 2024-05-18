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АНТГЕЛІОС XL ОЛІЯ SPF50+ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА, ЖИВИЛЬНА ТЕКСТУРА тм "La Roche Posay" 200 мл - Харків (200719) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
684,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
679,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (6)
677,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (3)
655,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
654,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
653,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Всього: упаковка (1)
656,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
686,72 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
655,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
677,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
682,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (3)
651,54 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
655,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
652,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
648,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (2)
654,92 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
648,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Всього: упаковка (2)
653,28 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 98
Всього: упаковка (1)
653,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
654,73 грн