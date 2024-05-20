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АВЕН ЗАСПОКІЙЛИВА МАСКА 50 мл - Запоріжжя (642295) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
633,00
Економія: -96,00 грн
537,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
539,92
Економія: -33,52 грн
506,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
526,55
Економія: -20,15 грн
506,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
535,87
Економія: -29,47 грн
506,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
529,54
Економія: -23,14 грн
506,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
658,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
657,43
Економія: -104,82 грн
552,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
595,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (5)
658,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
658,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
652,18
Економія: -72,35 грн
579,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
665,16
Економія: -75,20 грн
589,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
672,88
Економія: -60,77 грн
612,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 86-А
Всього: упаковка (1)
658,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
533,39
Економія: -26,99 грн
506,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
525,59
Економія: -19,19 грн
506,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
618,45
Економія: -55,69 грн
562,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
616,68
Економія: -48,61 грн
568,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
531,62
Економія: -25,22 грн
506,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
458,47
Економія: -28,87 грн
429,60 грн