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АВЕН ЗАСПОКІЙЛИВА МАСКА 50 мл - Одеса (642295) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
456,50
Економія: -20,58 грн
435,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
529,64
Економія: -23,24 грн
506,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (2)
450,78
Економія: -21,18 грн
429,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
489,66
Економія: -18,06 грн
471,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
611,66 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
492,96
Економія: -21,36 грн
471,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
529,24
Економія: -22,84 грн
506,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
658,35
Економія: -19,75 грн
638,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
634,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
590,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
658,35
Економія: -19,75 грн
638,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
473,04 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Всього: упаковка (1)
400,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
400,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (2)
440,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
522,81
Економія: -16,41 грн
506,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
303,69
Економія: -14,96 грн
288,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
608,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
456,88
Економія: -27,28 грн
429,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
613,10
Економія: -18,39 грн
594,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
531,01
Економія: -24,61 грн
506,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
487,26
Економія: -15,34 грн
471,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
500,90
Економія: -28,98 грн
471,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
531,16
Економія: -24,76 грн
506,40 грн