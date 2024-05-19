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АВЕН ЗАСПОКІЙЛИВА МАСКА 50 мл - Львів (642295) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
619,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
658,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
581,85 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
531,87
Економія: -25,47 грн
506,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
658,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
595,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
595,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
595,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
581,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
581,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
581,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (1)
658,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
581,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
609,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
611,71 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
658,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (2)
595,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (4)
658,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (2)
595,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
658,35
Економія: -19,75 грн
638,60 грн