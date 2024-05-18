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АВЕН ЗАСПОКІЙЛИВА МАСКА 50 мл - Харків (642295) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
540,48
Економія: -34,08 грн
506,40 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
526,76
Економія: -20,36 грн
506,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
538,66
Економія: -32,26 грн
506,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Полтава, вул. Європейська, 86-А
Всього: упаковка (1)
658,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
538,05
Економія: -31,65 грн
506,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
658,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (5)
658,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
595,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
658,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
532,99
Економія: -26,59 грн
506,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
528,53
Економія: -22,13 грн
506,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
522,10
Економія: -15,70 грн
506,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
531,72
Економія: -25,32 грн
506,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
534,71
Економія: -28,31 грн
506,40 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
633,00
Економія: -96,00 грн
537,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
527,57
Економія: -21,17 грн
506,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
611,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
658,31 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
658,35
Економія: -19,75 грн
638,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
611,65 грн