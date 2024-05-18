Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяМедичні виробиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяАВЕН ЗАСПОКІЙЛИВА МАСКАЦіни в аптеках

АВЕН ЗАСПОКІЙЛИВА МАСКА 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642295) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
524,93
Економія: -18,53 грн
506,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
539,92
Економія: -33,52 грн
506,40 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
529,44
Економія: -23,04 грн
506,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
540,48
Економія: -34,08 грн
506,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
658,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
526,30
Економія: -19,90 грн
506,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
658,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
658,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
595,00 грн
В інших містах:
Елітфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
633,00
Економія: -96,00 грн
537,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
538,40
Економія: -32,00 грн
506,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 86-А
Всього: упаковка (1)
658,31 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
529,95
Економія: -23,55 грн
506,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
528,23
Економія: -21,83 грн
506,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
522,15
Економія: -15,75 грн
506,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
529,54
Економія: -23,14 грн
506,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
523,31
Економія: -16,91 грн
506,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
490,66
Економія: -18,74 грн
471,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
502,12
Економія: -30,20 грн
471,92 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
611,07 грн