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RILASTIL AQUA МОЛОЧКО ЗВОЛОЖУЮЧЕ І ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ ДЛЯ ТІЛА 400 мл - Запоріжжя (808102) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
648,65
Економія: -74,36 грн
574,29 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
597,78
Економія: -61,97 грн
535,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
586,24
Економія: -52,74 грн
533,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Палія Семена, 120
Всього: упаковка (1)
618,29
Економія: -80,09 грн
538,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
646,00
Економія: -110,08 грн
535,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
642,36
Економія: -80,57 грн
561,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
640,80
Економія: -102,39 грн
538,41 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
644,84
Економія: -114,06 грн
530,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
869,16
Економія: -117,12 грн
752,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
629,80
Економія: -91,39 грн
538,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
590,87
Економія: -47,62 грн
543,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
885,02
Економія: -133,52 грн
751,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
606,06
Економія: -70,20 грн
535,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
608,18
Економія: -69,66 грн
538,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
640,83
Економія: -91,81 грн
549,02 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
693,05
Економія: -20,79 грн
672,26 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (1)
978,00 грн