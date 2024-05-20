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RILASTIL AQUA МОЛОЧКО ЗВОЛОЖУЮЧЕ І ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ ДЛЯ ТІЛА 400 мл - Одеса (808102) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
635,72
Економія: -104,94 грн
530,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
844,75
Економія: -92,71 грн
752,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
629,38
Економія: -90,97 грн
538,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
655,12
Економія: -119,20 грн
535,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
657,03
Економія: -95,24 грн
561,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
628,48
Економія: -90,07 грн
538,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
582,32
Економія: -39,07 грн
543,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
613,84
Економія: -77,98 грн
535,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
872,66
Економія: -121,16 грн
751,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
636,37
Економія: -87,35 грн
549,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
619,82
Економія: -81,30 грн
538,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
Всього: упаковка (1)
621,86
Економія: -83,66 грн
538,20 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
650,99
Економія: -76,70 грн
574,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
604,10
Економія: -68,29 грн
535,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
580,26
Економія: -46,76 грн
533,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
978,00 грн