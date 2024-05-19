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RILASTIL AQUA МОЛОЧКО ЗВОЛОЖУЮЧЕ І ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ ДЛЯ ТІЛА 400 мл - Львів (808102) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
643,24
Економія: -66,52 грн
576,72 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
968,06
Економія: -152,66 грн
815,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
617,96
Економія: -75,65 грн
542,31 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
594,33
Економія: -39,08 грн
555,25 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (2)
978,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 50
Всього: упаковка (2)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
Всього: упаковка (2)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (2)
978,00 грн