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RILASTIL AQUA МОЛОЧКО ЗВОЛОЖУЮЧЕ І ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ ДЛЯ ТІЛА 400 мл - Харків (808102) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
583,09
Економія: -49,59 грн
533,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
603,65
Економія: -67,84 грн
535,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
643,54
Економія: -69,25 грн
574,29 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
945,41
Економія: -111,89 грн
833,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
693,05
Економія: -20,79 грн
672,26 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:45
Київ, вул. Тальнівська, 3
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
693,05
Економія: -20,79 грн
672,26 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
935,81
Економія: -120,41 грн
815,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Всього: упаковка (2)
865,04
Економія: -113,55 грн
751,49 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
603,82
Економія: -70,31 грн
533,51 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (2)
978,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
615,08
Економія: -84,08 грн
531,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
640,54
Економія: -106,45 грн
534,09 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
978,00 грн