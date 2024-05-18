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А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ МОЛОЧКО 400 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (701796) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
1034,21
Економія: -176,14 грн
858,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
1069,15
Економія: -102,76 грн
966,39 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1078,00
Економія: -215,60 грн
862,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
985,95
Економія: -197,15 грн
788,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
897,00
Економія: -179,40 грн
717,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
1078,00
Економія: -215,60 грн
862,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
1078,00
Економія: -215,60 грн
862,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1078,00
Економія: -215,60 грн
862,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
985,95
Економія: -197,15 грн
788,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
985,95
Економія: -197,15 грн
788,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1078,00
Економія: -215,60 грн
862,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
897,00
Економія: -179,40 грн
717,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
897,00
Економія: -179,40 грн
717,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
985,95
Економія: -197,15 грн
788,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
985,95
Економія: -197,15 грн
788,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (1)
985,95
Економія: -197,15 грн
788,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1078,00
Економія: -215,60 грн
862,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
985,95
Економія: -197,15 грн
788,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (3)
844,45
Економія: -6,26 грн
838,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1023,03
Економія: -5,12 грн
1017,91 грн