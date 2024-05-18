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А-ДЕРМА МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ 400 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642411) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
650,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (3)
650,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
669,25
Економія: -133,85 грн
535,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
536,65
Економія: -107,30 грн
429,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
Всього: упаковка (1)
741,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (1)
608,40
Економія: -121,65 грн
486,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
926,65
Економія: -185,30 грн
741,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
529,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
926,65
Економія: -185,30 грн
741,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (2)
608,40
Економія: -121,65 грн
486,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 12-А
Всього: упаковка (1)
580,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (10)
650,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
608,40
Економія: -121,65 грн
486,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
575,74 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
926,65
Економія: -185,30 грн
741,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
552,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
741,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
741,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (2)
669,25
Економія: -133,85 грн
535,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
741,30 грн