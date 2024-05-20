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АВЕН ТРІКСЕРА НУТРІШН МОЛОЧКО 400 мл - Запоріжжя (642373) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
685,00
Економія: -89,00 грн
596,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
613,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
720,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
684,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (2)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
655,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
803,40
Економія: -24,10 грн
779,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
778,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
473,18 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
773,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
579,40
Економія: -17,80 грн
561,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (2)
773,80 грн
Магнолія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
747,80 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Всього: упаковка (3)
773,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
590,02
Економія: -28,42 грн
561,60 грн