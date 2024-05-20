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АВЕН ТРІКСЕРА НУТРІШН МОЛОЧКО 400 мл - Одеса (642373) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
773,80 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
747,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
583,11
Економія: -21,51 грн
561,60 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Всього: упаковка (3)
773,80 грн
Вероніка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Посмітного, 19
Всього: упаковка (1)
747,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (2)
773,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
593,22
Економія: -31,62 грн
561,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
773,80 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
473,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
778,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
803,40
Економія: -24,10 грн
779,30 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
685,00
Економія: -89,00 грн
596,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
730,10
Економія: -21,90 грн
708,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
613,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
720,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
644,30
Економія: -19,33 грн
624,97 грн