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АВЕН ТРІКСЕРА НУТРІШН МОЛОЧКО 400 мл - Харків (642373) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
655,08 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (2)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
684,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
720,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
613,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
685,00
Економія: -89,00 грн
596,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
803,40
Економія: -24,10 грн
779,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
778,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (2)
803,40
Економія: -24,10 грн
779,30 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
687,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (2)
730,07 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
730,10
Економія: -21,90 грн
708,20 грн
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-В
Всього: упаковка (1)
573,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Всього: упаковка (2)
730,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (2)
776,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
Всього: упаковка (1)
655,08 грн