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АВЕН ТРІКСЕРА НУТРІШН МОЛОЧКО 200 мл - Львів (642372) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
519,27
Економія: -24,87 грн
494,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
643,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
489,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
625,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
643,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
559,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
625,08 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
643,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
583,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
583,45
Економія: -17,50 грн
565,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Всього: упаковка (1)
625,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
625,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (2)
475,73 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
613,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
583,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (2)
625,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
559,95 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
583,45
Економія: -17,50 грн
565,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 5
Всього: упаковка (1)
625,00 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
603,80 грн