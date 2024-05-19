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АВЕН ТРІКСЕРА НУТРІШН МОЛОЧКО 200 мл - Київ (642372) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
643,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
625,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3)
643,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
643,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
643,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
643,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
643,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
489,87
Економія: -15,47 грн
474,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
643,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (2)
625,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
643,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
524,06 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1)
643,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
643,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
643,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (3)
643,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
547,09 грн