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А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ МОЛОЧКО 200 мл - Одеса (642346) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
616,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (1)
470,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
800,28 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
582,93
Економія: -27,18 грн
555,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
678,60
Економія: -135,70 грн
542,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
587,32
Економія: -31,57 грн
555,75 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Курсова, 3-А
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
771,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (2)
636,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
616,50 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
728,97 грн