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А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ МОЛОЧКО 200 мл - Львів (642346) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
729,03
Економія: -6,00 грн
723,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
630,26
Економія: -30,18 грн
600,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (6)
769,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (6)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (9)
769,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
720,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (2)
696,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Всього: упаковка (1)
732,70 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 33
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
730,05
Економія: -8,09 грн
721,96 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
641,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
642,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65-А
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146
Всього: упаковка (1)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (4)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
642,59
Економія: -7,27 грн
635,32 грн