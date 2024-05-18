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А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ МОЛОЧКО 200 мл - Харків (642346) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
771,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
580,59
Економія: -24,84 грн
555,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
575,20
Економія: -19,45 грн
555,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
678,60
Економія: -135,70 грн
542,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баришівка, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
Всього: упаковка (1)
616,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (2)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (16)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (2)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 12-А
Всього: упаковка (1)
616,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (2)
616,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гетьмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (1)
561,82
Економія: -33,89 грн
527,93 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (3)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (6)
771,00 грн