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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАІНВЕЛЬ ГЕЛЬ ЖИВОКОСТУ Др. ТАЙССЦіни в аптеках

БАІНВЕЛЬ ГЕЛЬ ЖИВОКОСТУ Др. ТАЙСС 100 мл - Запоріжжя (234766) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
162,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
187,15
Економія: -26,79 грн
160,36 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
176,75
Економія: -15,92 грн
160,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
159,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
162,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
162,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
178,99
Економія: -25,37 грн
153,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
178,16
Економія: -16,76 грн
161,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
162,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
180,26
Економія: -27,88 грн
152,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
174,98
Економія: -14,86 грн
160,12 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
162,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
190,59
Економія: -31,26 грн
159,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
171,95
Економія: -19,72 грн
152,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
196,12
Економія: -36,79 грн
159,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
180,25
Економія: -20,30 грн
159,95 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
162,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
183,62
Економія: -24,09 грн
159,53 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
162,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
162,90 грн