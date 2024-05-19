Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ LAURA CONTIЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ LAURA CONTI ZERO CALORIE кола - Київ (887028) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
37,08 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
38,19 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
42,29 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
42,29 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
42,29 грн
Віталюкс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
37,08 грн
Віталюкс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, перех. Ахматової Анни / Драгоманова, 9/18
Всього: упаковка (1)
42,29 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Драгоманова, 38-А
Всього: упаковка (1)
37,08 грн
Віталюкс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
Всього: упаковка (1)
38,93 грн
В інших містах:
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Всього: упаковка (1)
37,08 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
Всього: упаковка (1)
38,19 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
Всього: упаковка (1)
37,08 грн
Віталюкс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Українка, вул. Соснова, 6
Всього: упаковка (2)
44,40 грн
Аптека tas
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 119
Всього: упаковка (2)
42,29 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Юності, 6-В
Всього: упаковка (2)
42,29 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 6
Всього: упаковка (1)
42,29 грн
Віталюкс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (1)
42,29 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
Всього: упаковка (1)
42,29 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
42,29 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 15
Всього: упаковка (1)
42,29 грн