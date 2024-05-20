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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 3.6 г SOS-recovery - Запоріжжя (797930) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
44,14
Економія: -3,71 грн
40,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
44,45
Економія: -6,80 грн
37,65 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
43,80
Економія: -6,15 грн
37,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
44,41
Економія: -6,26 грн
38,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
43,76
Економія: -3,50 грн
40,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
44,58
Економія: -5,08 грн
39,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
43,97
Економія: -3,71 грн
40,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1)
44,36
Економія: -4,31 грн
40,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
46,22
Економія: -8,42 грн
37,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
53,92
Економія: -8,63 грн
45,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
47,09
Економія: -5,45 грн
41,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (2)
46,46
Економія: -4,77 грн
41,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (3)
42,41
Економія: -3,98 грн
38,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
43,04
Економія: -4,63 грн
38,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (2)
49,61
Економія: -7,89 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (1)
50,85
Економія: -9,13 грн
41,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
43,90
Економія: -5,24 грн
38,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
44,16
Економія: -4,82 грн
39,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
42,09
Економія: -4,37 грн
37,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (2)
45,05
Економія: -5,55 грн
39,50 грн