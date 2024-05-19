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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 3.6 г SOS-recovery - Львів (797930) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
41,41
Економія: -3,91 грн
37,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
40,77
Економія: -3,26 грн
37,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 10-Б
Всього: упаковка (1)
40,01
Економія: -2,50 грн
37,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9-А
Всього: упаковка (2)
40,30
Економія: -2,89 грн
37,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (2)
43,75
Економія: -4,25 грн
39,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
43,24
Економія: -5,32 грн
37,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
40,09
Економія: -2,39 грн
37,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
Всього: упаковка (2)
42,96
Економія: -4,19 грн
38,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (1)
50,11
Економія: -8,39 грн
41,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (2)
51,01
Економія: -9,29 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
42,67
Економія: -4,26 грн
38,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (3)
42,93
Економія: -4,50 грн
38,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (2)
45,94
Економія: -4,25 грн
41,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
46,75
Економія: -5,11 грн
41,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
55,52
Економія: -10,23 грн
45,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
45,53
Економія: -7,73 грн
37,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
44,95
Економія: -5,61 грн
39,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
44,36
Економія: -5,70 грн
38,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
43,78
Економія: -4,28 грн
39,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
44,55
Економія: -4,12 грн
40,43 грн