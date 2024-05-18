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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 3.6 г SOS-recovery - Харків (797930) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
43,08
Економія: -2,48 грн
40,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
43,85
Економія: -3,59 грн
40,26 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
44,36
Економія: -6,71 грн
37,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
44,85
Економія: -6,70 грн
38,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (2)
44,97
Економія: -4,71 грн
40,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1)
44,29
Економія: -4,24 грн
40,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
43,86
Економія: -4,36 грн
39,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
43,82
Економія: -3,39 грн
40,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
42,14
Економія: -4,42 грн
37,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
43,68
Економія: -5,02 грн
38,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
44,10
Економія: -4,76 грн
39,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
45,83
Економія: -8,03 грн
37,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
48,16
Економія: -6,52 грн
41,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (3)
42,92
Економія: -4,49 грн
38,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (2)
45,80
Економія: -4,11 грн
41,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
54,88
Економія: -9,59 грн
45,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
43,22
Економія: -4,81 грн
38,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (2)
49,58
Економія: -7,86 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (1)
50,36
Економія: -8,64 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
Всього: упаковка (2)
43,31
Економія: -4,54 грн
38,77 грн